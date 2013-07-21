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أحلام لـ"الفتيات غير المحجبات": احتشموا في رمضان.. ونشطاء: ربنا يهديكي

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أحلام لـ"الفتيات غير المحجبات": احتشموا في رمضان.. ونشطاء: ربنا يهديكي أحلام لـ"الفتيات غير المحجبات": احتشموا في رمضان.. ونشطاء: ربنا يهديكي

كتب : سهيلة حامد الأحد 21-07-2013 16:38

انتقدت الفنانة أحلام، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، الفتيات غير المحجبات في شهر رمضان، واعتبرت أن الصيام بدون حجاب أمر غير جائز، وتيمنًا بالشهر الكريم غيّرت أحلام صورتها الشخصية ووضعتها بالحجاب.

كتبت أحلام مجموعة من التغريدات عبر حسابها على "تويتر"، تساءلت: "بخصوص النساء اللي في السوق وين الحجاب؟ صايمة ومن غير حجاب حتى لو كنتي غير محجبة لاتكشفين شعرك وانتي صايمة".

رد عليها متابعوها، وأوضح البعض لها أن رب رمضان هو رب غير رمضان، فيما قالت أخرى "أنا ضد فكرتك الدين مش لعبة"، ومن ناحية أخرى دعا لها البعض بالهداية.

وبعد أن واجهت أحلام، انتقادات لاذعة من قبل متابعيها على التواصل الاجتماعي، كتبت: "على فكرة ما أقصد تتحجب يعني تحتشم ما تلبس وتتعطر ووتمكيج وتروح السوق والله أعرف أجانب يحترمون رمضان ويلبسون عبايه للأسف ردودكم تمثلكم".

وتابعت في تغريدة أخرى ترد على منتقديها: "أقسم بالله أن ثلاثة أرباعكم غير محجبات وهذا قسم أُسأل عليه خلوا الطابق مستور بس وكلنا عيال عم، وأضافت "احتشموا في رمضان وأنا أولكم واقطعوا الحكي".

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ON Sport

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