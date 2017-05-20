بالصور- إنقاذ رضيع ولد بأمعاء خارجية

كتب- مصراوي

تمكن فريق طبي بالإمارات من إنقاذ مولود يعاني من تشوه خلقي عبارة عن وجود فتق في عضلات جدار البطن وخروج أجزاء من المعدة والأمعاء الدقيقة والكبد خارج البطن على شكل كرة مغلفة بغشاء الحبل السري، وخضع المولود لعملية جراحية كبرى استغرقت 5 ساعات تكللت بالنجاح.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية قال الدكتور راجا سيكار، أخصائي جراحة الأطفال في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي والذي أجرى العملية إن حالة المولود تم تشخيصها في الأسبوع الـ 12 من الحمل، من خلال وحدة طب الأجنة في المستشفى الأمر الذي ساهم في وضع خطة علاجية بمشاركة الأطباء في مختلف التخصصات في المستشفى، إلى جانب وضع الأم تحت المراقبة المكثفة حتى تمت الولادة على الأسبوع الـ 37، وتمت الولادة بحضور فريق طبي يضم عدة تخصصات تولى تقديم العناية اللازمة للمولود الذي نقل إلى وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة في المستشفى.

وأكد أن العملية كانت ناجحة حيث وضع الطفل لعدة أيام في العناية المركزة للأطفال وتم التأكد من سلامة وظائف جميع الأعضاء وسمح له بمغادرة المستشفى.