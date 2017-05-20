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استعادة 88 فدانًا من أراضي أملاك الدولة بالبحيرة

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استعادة 88 فدانًا من أراضي أملاك الدولة بالبحيرة استعادة 88 فدانًا من أراضي أملاك الدولة بالبحيرة

مصراوي Masrawy

نادية عبده محافظ البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

صرحت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، في بيان إعلامي، اليوم السبت، أن إجمالي عدد حالات الإزالة التي جرت على الأراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة حتى أمس الجمعة، بلغت 536 حالة على مساحة 88 فدانًا زراعيًّا، ومساحة 160 ألفًا و205 أمتار من أراضي المباني.

وأشارت المحافظ، إلى أن أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، تجري على قدم وساق، من خلال اللجنة الرئيسية بالمحافظة واللجان الفرعية بالمراكز والمدن، وأن سرعة ومعدلات التنفيذ سيكون من أهم معايير التقييم للقيادات التنفيذية ورؤساء المدن والقرى.

وأوضحت، أن أعمال تقنين أوضاع الجادين الذين يتقدمون للمحافظة، تتم وفقًا للاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن، والتي لا تخل بالحفاظ على ممتلكات وهيبة الدولة، ولا تهدر استثمارات المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.

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