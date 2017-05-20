شاب يجول العالم في الدرجة الأولى بالمجان..تعرف على قصته

كتبت- ميرا ماهر

في الوقت الذي يضطر فيه العديد من المراهقين إلى العمل لتوفير مصروفهم اليومي، يقضي "أليكس ماشيراس" وقته على متن رحلات جوية من الدرجة الأولى يزور فيها دول العالم.

وبحسب موقع " businessinsider" بدأ اهتمام الشاب ذو العشرين عاماً بقطاع الطيران، منذ أن كان عمره 14 عامًا، بتحليل أخبار الطيران لعدد من المحطات الإخبارية الدولية، وهو ما قاده للحصول على هذه الوظيفة التي يتمناها الكثيرون.

يسافر الشاب لاختبار الطائرات الجديدة، وذلك بتفقد مختلف مرافق الطائرة، وتذوق الطعام والمشروبات، ومن ثم نشر صور الرحلة على صفحته بشبكات التواصل الاجتماعي.