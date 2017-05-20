صور| محافظ بورسعيد يستقبل سفراء 3 دولة إفريقية

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، سفراء دول أوغندا، نيجيريا ومالي، والدكتور حاسم حسوبة، مفوض وزير الخارجية، وذلك بالمركز الثقافي، لبدء فاعليات اليوم الإفريقي، بحضور 40 دولة.

ويحضر الاحتفالية، الدكتور عبد الحميد بو زهر، رئيس الاتحاد الإفريقي، اللواء زكي صلاح، مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

يذكر أن المركز الثقافي سوف يشهد عدة احتفالات تبدأ بتنظيم ديفيليه يتجول في شوارع المحافظة من أمام باب رقم 1 للميناء السياحي المجاور لقاعدة تمثال ديليسبس، لينتهي بعرض فني في المركز الثقافي، بمشاركة جميع جاليات الدول الإفريقية وفرق الفلكلور المصري، ثم عرض فني بعنوان "يوم إفريقيا"، وعرض لشباب بور فؤاد تحت عنوان "أنشودة إفريقية" للمخرج محمد الملكي، بجانب عدد من العروض الفنية الأخري، وفيلم تسجيلي يوضح العلاقة بين دول الاتحاد الإفريقي، بجانب عدة فعاليات أخرى.

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ويشمل الاحتفال كلمات للوزراء ورئيس الاتحاد اأفريقى والمحافظ، في حضور قرابة 12 سفير دولة إفريقية وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.







