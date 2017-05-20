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وزير الداخلية يشيد بدور الصحافة.. والنقيب يدعوه لزيارة النقابة

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وزير الداخلية يشيد بدور الصحافة.. والنقيب يدعوه لزيارة النقابة وزير الداخلية يشيد بدور الصحافة.. والنقيب يدعوه لزيارة النقابة

التحرير

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كتب- محمد عبدالجليل ويونس محمد

التقى اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، اليوم السبت، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وعبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، لبحث تطورات المشهد العام وسبل التعاون بين وزارة الداخلية والهيئات الإعلامية والصحفية ونقابة الصحفيين.

واشاد وزير الداخلية خلال اللقاء بالدور الإيجابى والبناء الذى تقوم به الصحافة ووسائل الإعلام إزاء مختلف القضايا الوطنية، مؤكداً حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات الإعلامية والصحفية والعمل بشفافية إدراكاً لأهمية الرسالة الإعلامية فى دعم العمل الوطنى وإيضاح الحقائق للرأى العام.

وأشار إلى أن العلاقة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية هى بمثابة علاقة تكاملية وشراكة لابد من تعزيزها من خلال التنسيق والتواصل وتسهيل مهام الصحفيين أثناء أداء واجبهم، من أجل توعية الرأى العام‬.

من جانبه، أشار رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إلى أهمية دور الإعلام فى المرحلة الراهنة وضرورة مضاعفة الجهود من أجل عودة الإعلام كقوة أساسية مساندة لكافة مؤسسات الدولة، مؤكداً الدور المهم الذى تضطلع به وسائل الإعلام فى الدفاع عن الوطن.

وأوضح أن التحديات الراهنة تحتاج إلى إعلام يعضد الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة فى مواجهة التحديات وأن يسمو الخطاب الوطنى على أية خطابات أخرى وأن تكون المصلحة الوطنية هدف الجميع من أجل العبور بالبلاد إلى آفاق أرحب.

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وأكد تطلعه لمزيد من التعاون البناء والشراكة الفاعلة بين نقابة الصحفيين وجموع أبناء المهنة ورجال الشرطة فى كافة مواقع العمل الوطنى.

وأعرب نقيب الصحفيين، عن تقديره للجهود التى تبذل من قِبل رجال الشرطة من أجل أمن وإستقرار الوطن، وأشار إلى حرص نقابة الصحفيين على قيام الصحافة بدورها والبحث الجاد عن المعلومات من مصادرها بموضوعية وشفافية لخدمة القضايا الوطنية، لاسيما فى ضوء العمل المؤسسى الذى باتت تنتهجه نقابة الصحفيين خلال الفترة الحالية.

وأكد أهمية العلاقة الطيبة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين على اعتبار امتداد دور وزارة الداخلية لكافة الأنشطة المتعلقة بالعمل الصحفى، مشيراً إلى تطلعه لتسهيل وزارة الداخلية عمل الصحفيين فى كافة المواقع والأحداث المختلفة.

ووجه نقيب الصحفيين، الدعوة لوزير الداخلية لزيارة نقابة الصحفيين ورحب بالدعوة على أن يتم تحديد موعدها فيما بعد، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقة بين الوزارة والنقابة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على مصلحة الوطن.

وزير الداخلية ونقيب الصحفيين (2)

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التحرير

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