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بالصور.. أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة ويُعيد 287 فدان

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مصراوي Masrawy

أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (1)أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (1)

أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (2)أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (2)

أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (3)أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (3)

أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (4)أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (4)

أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (5)أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (5)

أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (6)أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (6)

أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (7)أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (7)

أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (8)أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (8)

أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (9)أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (9)

أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (10)أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (10)

أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (11)أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (11)

أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (12)أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (12)

أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (13)أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (13)

أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (14)أمن القاهرة يسترد أراضي الدولة (14)

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

أعادت الأجهزة الأمنية بالقاهرة 287 فدان من أملاك الدولة بينها 107 فدان مملوكة لشركة الحديد والصلب بمنطقة التبين.

وقاد اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، حملة أمنية مكبرة لتنفيذ كافة قرارات الإزالة خاصةً القرارات المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة.

وكشفت مديرية أمن القاهرة، في بيان رسمي لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم السبت، عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بمنطقة التبين ونجحت في استعادة 287 فدان مملوكة للدولة.

وأضافت في بيانها، أن الأجهزة الأمنية تعقد اجتماعات تنسيقية مع عدة جهات وتم تسليم الأراضي للجنة قائمة على عملية التنفيذ.

كما تم تعيين الخدمات الأمنية لمنع معاودة التعديات على تلك الأراضي.

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