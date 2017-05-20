اللقطات الأولى لانفجار تانك غاز داخل مصنع أبورواش

كتب - محمد شعبان:

انتهى رجال الحماية المدنية، تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، من عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران بمصنع "جرين لاند" لإنتاج أطباق الفوم بمنطقة أبو رواش بكرداسة، اليوم السبت.

وكشفت المعاينة تحت إشراف اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، ونائبه اللواء هاني سعيد، أن جثة عامل تحولت إلى أشلاء بسبب انفجار تانك غاز طبيعي.

وأسفر عن إصابة صاحب المصنع وأحد العمال بحروق، وتم نقلهما إلى المستشفى.

فيما تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، ومنع امتداد ألسنة النيران إلى المصانع المجاورة، علاوة على تنفيذ عملية التبريد.