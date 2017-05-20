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بالصور.. إزالة قصر مُخالف أقيم على أرض زراعية بالشرقية

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مصراوي Masrawy

إزالة قصر مُخالف أقيم على أرض زراعية (1)إزالة قصر مُخالف أقيم على أرض زراعية (1)

إزالة قصر مُخالف أقيم على أرض زراعيةإزالة قصر مُخالف أقيم على أرض زراعية

إزالة قصر مُخالف أقيم على أرض زراعية (3)إزالة قصر مُخالف أقيم على أرض زراعية (3)

إزالة قصر مُخالف أقيم على أرض زراعية (4)إزالة قصر مُخالف أقيم على أرض زراعية (4)

إزالة قصر مُخالف أقيم على أرض زراعية (5)إزالة قصر مُخالف أقيم على أرض زراعية (5)

إزالة قصر مُخالف أقيم على أرض زراعية (6)إزالة قصر مُخالف أقيم على أرض زراعية (6)

إزالة قصر مُخالف أقيم على أرض زراعية (7)إزالة قصر مُخالف أقيم على أرض زراعية (7)

إزالة قصر مُخالف أقيم على أرض زراعية (8)إزالة قصر مُخالف أقيم على أرض زراعية (8)

إزالة قصر مُخالف أقيم على أرض زراعية (9)إزالة قصر مُخالف أقيم على أرض زراعية (9)

إزالة قصر مُخالف أقيم على أرض زراعية (10)إزالة قصر مُخالف أقيم على أرض زراعية (10)

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم السبت، عن إزالة قصر مُقام بالمخالفة على أرض زراعية، بنطاق الوحدة المحلية بالزوامل، التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، ملك أحد المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ حملة إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، أن القصر مُقام على مساحة 800 متر، ومكون من طابقين وبدروم، يتوسط قطعة أرض زراعية مساحتها 5 أفدنة، مُحاطة بسور من الدبش الأبيض، وذلك بالمخالفة للقانون، بما يُعد جريمة في حق الوطن تتسبب في انتهاك الرقعة الزراعية وتضر بالأمن الغذائي المصري.

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