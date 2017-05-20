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محافظ الإسكندرية يقرر عزل مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

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محافظ الإسكندرية يقرر عزل مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة محافظ الإسكندرية يقرر عزل مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

مصراوي Masrawy

محمد سلطان محافظ الإسكندرية

اﻹسكندرية – محمد عامر:
أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، قرارًا بعزل مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الطفولة والأمومة بمنطقة غيط العنب بكرموز، والمشهرة برقم ٥٨ لسنة ١٩٦٦، وذلك لوجود مخالفات من قبل مجلس الإدارة.

كانت لجنة مشكّلة من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أوصت في تقريرها بسحب المشروع المسند للجمعية "حضانة" وإعادة إسناده إلى جمعية أخرى.

وأكد "سلطان"، على ضرورة تقنين أوضاع جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتفعيلها على مستوى المحافظة، ما يصب في الصالح العام وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح المحافظ أن عزل مجلس إدارة الجمعية المشار إليها، جاء تطبيقًا للقانون، وبعد الاطلاع على كافة اللوائح المنظمة للجمعيات والمؤسسات اﻷهلية، استنادًا إلى التقرير الصادر من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

وفي السياق ذاته، قرر المحافظ تعيين عبد القادر رفعت سعد الله، مديرًا مفوضًا لمدة ٦٠ يومًا، لحين دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

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