استخراج جثة ضحية التنقيب عن الآثار بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استخرجت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، اليوم السبت، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، جثة "أحمد م.س.ع"، 22 سنة، عاطل، يقيم بقرية الكوم الأحمر دائرة مركز شرطة البرلس، بعد ردم شخصين التراب عليه، إثر سقوطه فى حفرة، أثناء تنقيبهم عن الآثار بأحد المنازل.

كانت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، رصدت تنقيب 3 أشخاص عن الآثار، بمنزل أحدهم ويدعى "أحمد م.غ.ع.غ"، 42 سنة، صياد، ويقيم بمدينة برج البرلس، وأثناء التنقيب سقط المتوفى في حفرة التنقيب، ما أدى إلى قيام صاحب المنزل، وآخر برفقته بردم الحفرة مرة أخرى، وهو بداخلها خوفًا من افتضاح أمرهما.

وكشف رجال مباحث مركز شرطة البرلس، أثناء فحص حفرة التنقيب عن الآثار، أنها حوالى 1.5 متر، وبعمق 3.5 متر، فيما قررت نيابة مركز البرلس، انتداب لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، وبرفقة معداتهم للتنقيب بمكان الحفرة لاستخراج جثة المتوفى.