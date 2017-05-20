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وزير أمريكي: قدرات السعودية الإدارية لها دور فاعل في تحقيق رؤية 2030

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وزير أمريكي: قدرات السعودية الإدارية لها دور فاعل في تحقيق رؤية 2030 وزير أمريكي: قدرات السعودية الإدارية لها دور فاعل في تحقيق رؤية 2030

مصراوي Masrawy

وزير التجارة الأميركي ويلبور روس

الرياض (أ ش أ)

ثمّن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس, جهود المملكة العربية في التحضير لقمم الرياض (القمة السعودية الأمريكية, القمة الخليجية الأمريكية, والقمة العربية الإسلامية الأمريكية)، والاستعدادات المتخذة في وقت قصير للتحضير لهذه الأعمال التي تشهد حضورًا واسعًا من الشركات والأفراد, مما يعكس مدى القدرات الإدارية الفاعلة التي سيكون لها دورٌ فاعلٌ في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

وبين روس في كلمة ألقاها خلال أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي والتي نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) المنعقد في الرياض اليوم، أن اختيار شعار "العزم يجمعنا"، للقمة السعودية الأمريكية، يجسد هذا الحدث الضخم الذي تحتضنه المملكة .

وأكد وزير التجارة الأمريكي ، تطابق توجهات المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات على مستوى القطاعين الحكومي والأعمال, بما يؤسس لعلاقة طويلة الأمد بين الطرفين .

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