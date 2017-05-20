مسؤول أمريكي: صفقة أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليار دولار

الرياض (د ب أ):

ذكر مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية اتفقتا على صفقة أسلحة كبيرة، وسيتم التوقيع على مذكرة نوايا خلال زيارة دونالد ترامب للرياض.

وقال المسؤول، الذى لم يتم الكشف عن هويته، إنه من المتوقع أن يحضر ترامب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون مراسم التوقيع لصفقة الأسلحة التي تقدر بنحو 110 مليار دولار لدعم احتياجات السعودية الدفاعية، بحسب الصحفيين الذين رافقوا ترامب إلى الرياض.

وأضاف المسؤول أن المعدات والخدمات الدفاعية ترمي إلى دعم طويل الأمد لأمن السعودية ومنطقة الخليج في وجه التهديدات الإيرانية.