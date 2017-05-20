أحمد مرتضى: الزمالك لن يفرط في اللقب الإفريقي

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قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في تونس، إن الفريق حضر من أجل تحقيق الفوز على أهلي طرابلس والعودة بنقاط المباراة الثلاث.

وأشار رئيس البعثة، إلى أن الفريق يضع تركيزه كاملا على المباراة، خاصة أن الجميع يعلم أن اللقاء صعب، لكن الزمالك لديه طموحات بالفوز باللقب الإفريقي هذا العام، مشدداً على أن الفريق استفاد من الدوري جيدا، ولن يفرط في اللقب الإفريقي الذي كان قريبا منه الموسم الماضي.

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ويلتقي الزمالك مع أهلي طرابلس على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس بالمباراة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.