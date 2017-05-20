أخبار عاجلة

8 الصبح - من الرياض الصحفي صبحي شبانة يكشف إرتفاع الإستثمارات السعودية الأمريكية لـ"680 مليار دولار" -
8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب -
قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب -
محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات -
وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

أحمد مرتضى: الزمالك لن يفرط في اللقب الإفريقي

Google+ Print
أحمد مرتضى: الزمالك لن يفرط في اللقب الإفريقي أحمد مرتضى: الزمالك لن يفرط في اللقب الإفريقي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد ، عضو مجلس إدارة ورئيس بعثة الفريق في تونس، إن الفريق حضر من أجل تحقيق الفوز على أهلي طرابلس والعودة بنقاط المباراة الثلاث.

وأشار رئيس البعثة، إلى أن الفريق يضع تركيزه كاملا على المباراة، خاصة أن الجميع يعلم أن اللقاء صعب، لكن الزمالك لديه طموحات بالفوز باللقب الإفريقي هذا العام، مشدداً على أن الفريق استفاد من الدوري جيدا، ولن يفرط في اللقب الإفريقي الذي كان قريبا منه الموسم الماضي.

شاهد أيضا

ويلتقي الزمالك مع أهلي طرابلس على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس بالمباراة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| حازم إمام: أنا «تحت أمر الزمالك».. والأهلي لم يفاوضني

فيديو| حازم إمام: أنا «تحت أمر الزمالك».. والأهلي لم يفاوضني

فيديو| مدرب طلائع الجيش: مواجهة الزمالك لن تكون تحصيل حاصل

فيديو| مدرب طلائع الجيش: مواجهة الزمالك لن تكون تحصيل حاصل

بالصور- نقيب الصحفيين يزور الزمالك.. ويدعو مرتضى لزيارة النقابة في رمضان

بالصور- نقيب الصحفيين يزور الزمالك.. ويدعو مرتضى لزيارة النقابة في رمضان

«الونش وصلاح» يلحقان ببعثة الزمالك في تونس

«الونش وصلاح» يلحقان ببعثة الزمالك في تونس