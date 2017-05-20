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جوميز.. «جوهرة يونايتد» السائر على خطى «جيجز وسكولز»

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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أنجيل جوميز، لاعب الموسم في شباب نادي مانشستر يونايتد، الذي تربطه صلة قرابة بـالدولي البرتغالي لويس ناني، جناح اليونايتد السابق، يستعد للمشاركة أمام كريستال بالاس، غدًا الأحد المقامة بملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أنجيل جوميز صاحب الـ16 عامًا، يسير على خُطى كل من (الويلزي راين جيجز والإنجليزيين فيل نيفيل وبول سكولز) أساطير مانشستر يونايتد السابقين، حيث إنه تُوج بجائزة أفضل لاعب شاب في اليونايتد (جائزة جيمي ميرفي)، كما أنه يعد أصغر لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في تاريخ الشياطين الحمر.

جوميز من من عائلة كروية فوالده "جيل" فاز بكأس العالم للشباب مع البرتغال، بينما كان شقيقه ريكو في أكاديمية مانشستر يونايتد حتى سن الـ16، كما أنه أنجيل يلعب لليونايتد منذ سن الـ 7، ودائمًا ما كان يلعب لفئة سنيّة في يونايتد تفوق عُمره حيث لعب لـ يونايتد دون 18 سنة وهو مايزال في سن 14.

كما دخل جوميز التاريخ عندما سجل "هاتريك" في سن الـ 14 عندما أصبح أصغر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ الأكاديمية منذ 15 سنة، وعلى الرغم من أنه والده ولد في أنجولا إلا أن أنجيل وُلد في لندن وترعرع في سالفورد بمدينة مانشستر، ومثّل منتخب انجلترا دون 15 سنة ثم منتخب دون 16 سنة، وكان قائدًا للأخير في اليورو.

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وأجُبر جوميز على الانسحاب من تشكيلة منتخب انجلترا دون 17 عام المشارك في يورو هذا العام بسبب الإصابة، كما أنه بإمكانه تمثيل منتخب أنجولا ( مكان ميلاد والده جيل).

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