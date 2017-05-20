بالصور.. مدير أمن الجيزة يسترد 11 ألف فدان بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

قاد اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة حالات التعدي على أراضي الدولة.

واستهدفت الحملة 11 ألفا و500 فدان بمنطقة أرض الإعلاميين بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، بالتنسيق مع القوات المسلحة وتشكيلات من الأمن المركزي، وبمشاركة اللواء مصطفى عصام، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر، ومساعده العميد عصام فتحي، والعميد رشدي همام، والعقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث أكتوبر، وقطاع شرطة المرافق بقيادة العميد حسن الدماطي، والعقيد ياسر شعير، والمقدم هيثم نجم، رئيس قسم الإعلام والمراسم.

عُينت الخدمات الأمنية اللازمة لمنع معاودة التعديات على الأراضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتنفيذ كافة قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة.