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تمزق جسد عامل نتيجة انفجار مصنع أبو رواش وإصابة آخران

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تمزق جسد عامل نتيجة انفجار مصنع أبو رواش وإصابة آخران تمزق جسد عامل نتيجة انفجار مصنع أبو رواش وإصابة آخران

مصراوي Masrawy

انفجار مصنع أبو رواش

كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة الأولية للحريق الذي اندلع بمصنع "جرين لاند" لإنتاج أطباق الفوم بمنطقة أبورواش، اليوم السبت، أن جثة عامل تحولت إلى أشلاء بسبب انفجار تانك غاز طبيعي.

وأشارت المعاينة تحت إشراف اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، ونائبه اللواء هاني سعيد، إلى أن الحريق أسفر عن إصابة صاحب المصنع وأحد العمال بحروق، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، ومنع امتداد ألسنة النيران إلى المصانع المجاورة، علاوة على تنفيذ عملية التبريد.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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