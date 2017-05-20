قطع مفاجئ للمياه في شبرا والمطرية 24 ساعة

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن ضعف ضغط المياه بالمناطق التالية: «أرض الجنينة، منطي، بيجام، مدينة السعادة، مدينة التعاون، مدينة النور، أرض المحلاوي، عبدالمنعم رياض (1، 2)، حدائق الرملة، وأرض الحافى».

واوضحت الشركة في بيان صادر عنها عصر اليوم السبت، أن الإنقطاع يبدأ في التاسعة من مساء اليوم السبت، وحتى الساعة 9 صباح يوم الأحد، نظراً لقيام شركة الصرف الصحى بالقاهرة بأعمال تطهير خطوط الصرف الصحى بطريق بيجام – شبرا الخيمة، مما يستلزم تخفيض ضغوط المياه لأدنى حد.

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وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.