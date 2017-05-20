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تدمير نفقين لتهريب البضائع والأفراد بشمال سيناء

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تدمير نفقين لتهريب البضائع والأفراد بشمال سيناء تدمير نفقين لتهريب البضائع والأفراد بشمال سيناء

التحرير

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نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، بيانًا حول جهود قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى، فى ملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية.

وأوضح المتحدث العسكرى فى بيان رسمى، أنه استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط باقى البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية وتجار المواد المخدرة، تمكنت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثانى الميدانى من اكتشاف وتدمير نفقين على الشريط الحدودى بشمال سيناء يتم استخدامهما فى تهريب الأفراد والبضائع، وقد عثر بداخلهما على "20" جركن سولار و"10" أجولة بداخلهم كمية من أسلاك اللحام التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة .

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وأشار البيان إلى ضبط عربة ربع نقل بمنطقة (معدية سرابيوم الجديدة ) عثر بداخلها على (9) لفافات من جوهر الأفيون المخدر بإجمالى وزن (4.5) كجم ، فضلاً عن ضبط عربتين دفع رباعى محملين بـ(4606) قاروصة سجائر مهربة وكمية من جوهر الحشيش المخدر وبندقية آلية وخزنتين بداخلهما (55) طلقة بندقية آلية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

وأضاف البيان : "كما تمكنت عناصر تأمين المجرى الملاحى من القبض على سائق سيارة ملاكى عثر بداخلها على (1795) طلقة رشاش متوسط وتم تسليم المذكور والمضبوطات إلى جهات التحقيق.

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