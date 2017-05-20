ماذا يحدث حال رفع البنك المركزى سعر الفائدة؟

التحرير

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تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها غدا الأحد، وذلك لبحث أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية، وسط توقعات برفع النسبة على الإيداع والإقراض، لمواجهة آثار التضخم.

وارتفع معدل التضخم خلال شهر إبريل الماضى مسجلا نحو 32.9%، وهو أعلى معدل وصلت إليه مصر منذ سنوات طويلة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوصت بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها الأخيرة لمصر بضرورة السيطرة على معدلات التضخم والعمل على خفضها خلال الفترة المقبلة، نظرا لارتفاع اسعار السلع بنسبة كبيرة تجاوزت توقعاتها.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضى على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار، فيما أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، أنه من المتوقع أن تتسلم مصر الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار خلال يونيو المقبل.

ومن جانبه، قال جهاد ازعور مدير دارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، إن خفض معدل التضخم في مصر أمر ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح، وتقليص عجز الموازنة.

فيما أعلنت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يعمل على مساعدة الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم، كما يدعم الخطوات التى تتخذها مصر لحماية الفقراء ومحدودى الدخل.

وتباينت آراء الخبراء والمصرفيين حول قرار المركزى برفع اسعار الفائدة، لما له من آثار سلبية وإيجابية على الاقتصاد المصري.

جذب مزيد من السيولة

يقول الدكتور هشام ابراهيم الخبير المصرفي، إن رفع أسعار الفائدة يساعد في جذب المزيد من السيولة النقدية في البنوك، من خلال قيام المواطنين بشراء شهادات إدخار مرتفعة العائد، وبالتالي يحدث وفرة فى المعروض بالأسواق، ويقل الطلب على السلع بنسبة ملحوظة.

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وأضاف إبراهيم في تصريحات لـ "التحرير"، أن القرار يساهم أيضا في الحد من الموجة التضخمية التي شهدتها البلاد منذ تعويم الجنيه المصري، نظرا لزيادة معدلات الإدخار.

وقرر البنك المركزي فى نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر أو بأي صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.

من جانبها تقول الدكتورة نجوى خشبة أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن الحكومة قد تتجه إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة آثار التضخم، وليس خفض أسعار السلع، مشيرة إلى أن القرار يساهم فى زيادة معدلات الإدخار بشكل كبير، وبالتالى توفير السيولة المحلية لتمويل الاستثمارات من أجل زيادة الإنتاج، والمساهمة فى خفض معدلات التضخم تدريجيا.

سلبيات

يقول الدكتور علي عبد العزيز أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، إن رفع سعر الفائدة قرار سلبي، وليس فى وقته، مشيرا إلى أنه سيتسبب فى خروج المستثمرين الأجانب من السوق المصرية، نظرا لتخوفهم من ارتفاع تكلفة الاقراض.

واضاف عبد العزيز ان القرار يساهم أيضا في ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، نتيجة زيادة تكلفة الدين العام، وتفاقم الدين المحلى وتجاوزه نحو 3 تريليون جنيه.

وكان البنك المركزي قرر بعد تعويم الجنيه، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%، لتعزيز الاستثمار فى الجنيه واستهداف التضخم.

وخلال الاجتماعات الثلاثة السابقة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في أعقاب تحرير سعر الصرف في17 نوفمبر، 29 ديسمبر، و16 فبراير الماضيين، كان القرار بتثبيت اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.