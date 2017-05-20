هل من مغيث؟ .. 850 أسرة دون مياه منذ 4 سنوات

التحرير

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تخرج في كلية الطب، وبعد مرور عدة سنوات حلم بشراء شقة مصيفية، يقضي فيها إجازاته يستمتع هو وأبناؤه بمياه البحر، إلى أن علم في نهاية سبعينيات القرن الماضي أن نقابة الزراعيين تنشئ قرية «دعاء السماء» بالكيلو 62.5 طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي أمام مدينة الحمام.

تعاقد الدكتور يسري الهواري، على شراء وحدة مصيفية، وظل يسدد ثمنها لأكثر من ثلاثين عاما، مثله مثل 1156 مالكا آخر، حتى بدأ الاستلام في عام 2008، ذهب هو وكل الأسر الآخرى -850 أسرة- إلى شركتي المياه والكهرباء، بمدينة الحمام لبدء توصيل الخدمة، وبالفعل تم تركيب العدادات.

وبدأت مياه الشرب النقية تصل إليهم وهم يدفعون ثمن هذه الخدمة، إلى أن قررت الشركة بمطروح قطع المياه عنهم، في عام 2013، ومنذ هذا التاريخ ما زالت المياه مقطوعة عنهم، أي منذ أكثر من 4 سنوات كاملة، بدون نقطة مياه واحدة في القرية بأكملها، فهجر من هجر، وبقي من بقى، ليستغيث بالمسئولين، فهل من مغيث؟!الدكتور يسري الهواري، قال لـ«التحرير»، إن الملاك استغاثوا بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة الإسكان والمرافق، وكل الجهات المعنية، فتم تشكيل لجنة منذ أكثر من عام كامل، ولكن حتى الآن لم تصل إلى أي نتيجة، ولم تعد الحياة إلى قريتنا.

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وأضاف الهواري، ما تفعله شركة المياه نوع من أنواع البلطجة ضدنا، فعلى الرغم من أننا متعاقدون تعاقدا مباشرا مع الشركة، وكنا نسدد كل المستحقات المالية بشكل دوري، فإن الشركة تمنع عنا المياه لوجود مديونية لها على القرية، فما علاقتنا بذلك الأمر، متسائلا: «لماذا لم تقطع عنا شركة الكهرباء الخدمة، ولماذا ليست لها أي مديونية على القرية؟» مؤكداً أن تلك المديونية سببها التقاعس والفساد المالي.

وطالب اتحاد ملاك قرية «دعاء السماء»، وزير الإسكان ومسؤولي الشركة القابضة بضرورة حل أزمتهم بشكل سريع، وتوصيل وصلات فرعية لهم بعيدا عن وصلات المياه الرئيسية التابعة للقرية، مؤكدين أنهم ليس لهم أي دخل في هذا الشأن.

في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان هاني يونس، أن الشركة القابضة لمياه الشرب لديها مديونية على القرية، وليس لها علاقة بالملاك، فالحل هو سداد إدارة القرية مستحقات شركة المياه.