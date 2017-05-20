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الأسد يهنئ روحاني بفوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران

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الأسد يهنئ روحاني بفوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران الأسد يهنئ روحاني بفوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران

مصراوي Masrawy

الأسد يهنئ روحاني

القاهرة (مصراوي)
هنأ الرئيس السوري بشار الأسد، الرئيس حسن روحاني بفوزه اليوم السبت، بجولة رئاسية ثانية لإيران، كما هنأه على الثقة التي منحه إياها الشعب الإيراني للمضي في تعزيز مكانة إيران ودورها في الإقليم والعالم، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشار الأسد في برقية تهنئة، إلى أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية قدمت للعالم نموذجاً يحتذى وتمت بروح عالية من الديمقراطية والمسؤولية.

وتمنى الرئيس السوري لروحاني والشعب الإيراني المزيد من النجاح والعزة والرفعة، مؤكدًا على متابعة العمل والتعاون مع إيران بما يعزز أمن واستقرار البلدين والمنطقة والعالم.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني فاز بدورة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة التي جرت يوم أمس الجمعة بحصوله على نسبة 13ر57 بالمئة من أصوات الايرانيين.

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