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بالصور- ضبط عملات أثرية مع عراقي بمطار القاهرة قبل سفره لبغداد

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مصراوي Masrawy

بالصور- ضبط عملات أثرية مع عراقي بمطار القاهرة قبل سفره لبغداد ضبط عملات أثرية

كتب- طه عبيد:

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، السبت، من ضبط راكب عراقي الجنسية حاول تهريب 29 عملة معدنية عراقية لدى إنهاء إجراءات سفره الي بغداد، أخفاها بين طيات ملابسه وحقائبه لتضليل رجال الأمن وبيع المضبوطات، وتحقيق مكاسب مادية.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة العراقية المتجهة إلى بغداد، اشتبه سلطات أمن المطار في راكب عراقي، وبتفتيش حقائبه عثر على كمية من العملات المعدنية الأثرية.

وأضافت المصادر، أنه تم إخطار مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة برئاسة حمدي همام، والذي أمر بتشكيل لجنة لمعاينة العملات ضمت كل من جرجس منير مدير عام وحدات الآثار بالمطارات، وعصمت خميس وفاطمه محمود وهند حمدي مفتشي الآثار، وعثر على 29 عملة معدنية أثرية عراقية ترجع لعهد الملك فيصل الأول والثاني والملك غازي، وتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار لحين تسليمها لسفاره العراق بالقاهرة.

وذلك بناءً على الاتفاق الثنائي بين والعراق، وخطاب السفارة العراقية الذي حدد إن العملات التي تعود لعهد الملك فيصل الأول والثاني والملك ضمن التراث العراقي وتخضع لقانون الآثار العراقي.

ضبط عملات أثرية

ضبط عملات أثرية

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