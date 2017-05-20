"الأعلى للجامعات" يعتمد قواعد التنسيق.. ويستحدث نظامًا إلكترونيًا لاختبارات القدرات

كتب- محمد قاسم:

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعاً ظهر اليوم السبت، برئاسة خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحضور الدكتور أشرف حاتم الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

وقرر المجلس، تطبيق نفس قواعد التنسيق المتبعة فى العام الماضى على تنسيق القبول بالجامعات الحكومية للعام الجامعى 2017/ 2018، وذلك على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها ( الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية والشهادات الثانوية الأزهرية).

ووافق المجلس، على استحداث نظام إلكترونى على موقع التنسيق الالكترونى للعام الجامعي الجديد 2017- 2018، وذلك لإجراء اختبار القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تستلزم إجراء الاختبارات خلاف المجموع، بتسجيل البيانات الخاصة بالطالب بالموقع الإلكتروني للتنسيق، ويحدد له الموعد والمكان الخاص بالاختبارات بالكلية، دون الحاجة للاستمارة الورقية التي توجد بمكتب التنسيق، وتجرى اختبارات القدرات، لكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.