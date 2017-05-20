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بالصور- المتحدث العسكري: تدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناء

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مصراوي Masrawy

تدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناءتدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناء

تدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناء (2)تدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناء (2)

تدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناء (3)تدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناء (3)

تدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناء (4)تدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناء (4)

تدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناء (5)تدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناء (5)

تدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناء (6)تدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناء (6)

تدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناء (7)تدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناء (7)

تدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناء (8)تدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناء (8)

تدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناء (9)تدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناء (9)

كتب- مصطفى المنشاوي:

تمكنت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني، من اكتشاف وتدمير نفقين على الشريط الحدودي بشمال سيناء، يتم استخدامها في تهريب الأفراد والبضائع.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان له السبت، إنه عثر بداخل الأنفاق على "20 جركن سولار، و10 جوال بداخلهم كمية من أسلاك اللحام التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

كما تم ضبط عربة ربع نقل بمنطقة "معدية سرابيوم الجديدة"، عثر بداخلها على 9 لفافة من جوهر الأفيون المخدر بإجمالى وزن (4,5) كجم، فضلاً عن ضبط 2 عربة دفع رباعى محملين 4606 قاروصة سجائر مهربة.

وكمية من جوهر الحشيش المخدر وبندقية آلية و2 خزنة بداخلهم 55 طلقة بندقية ألية وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

كما تمكنت عناصر تأمين المجرى الملاحى من القبض على سائق سيارة ملاكي عثر بداخلها على 1795 طلقة رشاش متوسط وتم تسليم المذكور، والمضبوطات إلى جهات التحقيق.

إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط باقي البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية وتجار المواد المخدرة.

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