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وزير الأوقاف لمنتقدي منع مكبرات الصوت في التراويح: لا تزايدوا على حبنا للدين

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وزير الأوقاف لمنتقدي منع مكبرات الصوت في التراويح: لا تزايدوا على حبنا للدين وزير الأوقاف لمنتقدي منع مكبرات الصوت في التراويح: لا تزايدوا على حبنا للدين

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محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنَّ الوزارة ماضية في قرار قصر مكبرات الصوت على الأذان، وخطبة الجمعة خلال صلاة التراويح، مع الاكتفاء بالسماعات الداخلية.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال لقائه بمديري المديريات والواعظات اليوم السبت، أنه سيتم تشغيل السماعات الخارجية حال عدم اتساع المسجد للمصلين واضطرار بعضهم للصلاة خارجه، طبقا للضرورة.

وتابع جمعة: "يجب عدم المزايدة على حب العاملين في الأوقاف لدينهم، فلم نرتكب أمرًا واحدًا مخالفًا للشرع، والحكمة تقتضي عدم الإسراف في مكبرات الصوت".

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن ما قامت به الوزارة في عمارة المساجد بالأعوام الماضية أمر غير مسبوق، بعد افتتاح 600 مسجدًا في عام واحد وهو رقم لم تقوم به أي دولة في العالم.

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