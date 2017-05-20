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بالصور- كيت ميدلتون تتصرف كـ "أم مصرية" في حفل زفاف شقيقتها

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مصراوي Masrawy

حفل زفاف بيبا ميدلتونحفل زفاف بيبا ميدلتون

كيف في حفل زفاف بيبا ميدلتونكيف في حفل زفاف بيبا ميدلتون

كيف في حفل زفاف بيبا ميدلتونكيف في حفل زفاف بيبا ميدلتون

كيف في حفل زفاف بيبا ميدلتونكيف في حفل زفاف بيبا ميدلتون

كيف في حفل زفاف بيبا ميدلتونكيف في حفل زفاف بيبا ميدلتون

كيف في حفل زفاف بيبا ميدلتونكيف في حفل زفاف بيبا ميدلتون

كيف في حفل زفاف بيبا ميدلتونكيف في حفل زفاف بيبا ميدلتون

كيف في حفل زفاف بيبا ميدلتونكيف في حفل زفاف بيبا ميدلتون

كيف في حفل زفاف بيبا ميدلتونكيف في حفل زفاف بيبا ميدلتون

كتب- علي أحمد:

تتمسك العائلات الملكية حول العالم بتقاليدها في مختلف المناسبات والأحداث، إلا أن بعض التصرفات المفاجئة قد تدفعهم أحياناً لكسر هذه التقاليد الملكية، وهو ما حدث مع "كيت ميدلتون" دوقة كامبريدج في حفل زفاف شقيقتها "بيبا".

وتحولت "كيت" المرأة الارستقراطية إلى أم عادية توجه لأطفالها تلك النظرات الشهيرة - التي تتميز بها الأمهات - والتي تحمل العديد من رسائل التوجيه والتوبيخ أحياناً لاسيما في المناسبات الاجتماعية كالأفراح والعزائم.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صوراً لـ "كيت" وهي تقوم بتوجيه طفليها الأميرين جورج وشارلوت، بعدما دخل "جورج" في نوبة بكاء حينما أراد أن يرافق خالته - العروس - في سيارتها فما كان من "كيت" إلا أن هدأته وظهر كما لو أنها تتوعده، وهو نفس الأمر الذي قامت به مع "شارلوت" للسيطرة على تصرفاته خلال التواجد في الكنيسة لبدء مراسم الزواج.

ورغم أن حفل الزفاف دائماً ما يوجه فيه الاهتمام نحو العروس، إلا أن كاميرات المصورين لاحقت الأميرة كيت في كل مكان أكثر من شقيقتها، ما دفع "كيت" للتواري عن الأنظار قدر الإمكان من أجل أن تكون "بيبا" في صدارة المشهد.

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