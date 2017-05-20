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بالصور- "كوارث المطبخ فى أول أسبوع جواز"

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كتبت- ميرا ماهر
قامت صفحة "Exclusive photo" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنشر بعض الصور على صفحتها.

تضمنت تلك الصور بعضاً من إخفاقات الزوجات في الطهي خلال الأسبوع الأول من زواجهم.

كما أوضحت الصور العديد من الكوارث المنزلية التي أحدثتها الزوجات الجدد في المطبخ من حرائق وتلف في المنزل.

وجاء تعليق المتابعين للصفحة بالعديد من الجمل الساخرة على الصور. علقت إحداهن على كعكة "سبونج بوب" بـ " المرحوم سبونج بوب فقيد عائلة بوب" وأما عن الغطاء الذي اخترق السقف علق أحدهم قائلاً:" طبق طائر بيغزو المطبخ احترسوا" .

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