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إزالة تعديات على 2500 فدان من أراضي الدولة بالوادي الجديد

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إزالة تعديات على 2500 فدان من أراضي الدولة بالوادي الجديد إزالة تعديات على 2500 فدان من أراضي الدولة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

لواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

لوادي الجديد – محمد الباريسي:
شنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عدة حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، وبالتنسيق مع القيادات الأمنية والقوات المسلحة والأجهزة الرقابية، وجميع الأجهزة التنفيذية.

وأسفرت الحملات، عن إزالة تعديات على مساحة 2500 فدان، والتي جرى التعدي عليها في صورة شبكات ري متهالكة، وبعض الزراعات المتناثرة غير الجادة، كما أزيل 1424 متر مربع كمبان غير مسكونة، وأسوار مخالفة وعشوائية.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان، أن المحافظة لديها خطة محكمة لإزالة كافة التعديات الموجودة داخل نطاق المحافظة، وانه سيجري العمل على مدار اليوم لتنفيذ الخطة، بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الرقابية، تمهيدًا لاستغلالها بالشكل الأمثل الذي يساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، ويوفر فرص عمل للشباب.

وأكد الزملوط، أنه لا تهاون في الحفاظ على أملاك الدولة، وتطبيق القانون بكل حسم وشدة ضد المخالفين والمتعدين.

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