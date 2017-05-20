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تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إزالة التعديات على أراضي الدولة بالوادي الجديد

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تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إزالة التعديات على أراضي الدولة بالوادي الجديد تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إزالة التعديات على أراضي الدولة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

لواء اشرش شاش سكرتير عام محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:
شكلت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، غرفة عمليات دائمة، برئاسة سكرتير عام المحافظة، وبالتنسيق بين جميع المراكز الإدارية، والأجهزة الأمنية والرقابية، وقطاعات المحافظة المختلفة.

وقال سكرتير عام المحافظة، اللواء أشرف شاش، لـ"مصراوي": "إن الهدف الرئيس من تشكيل الغرفة، هو متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ومتابعة حصر التعديات على مستوى المحافظة، والإجراءات المتخذة من قِبل الأجهزة المعنية".

وأكد شاش أن الغرفة في انعقاد دائم وتنسيق مستمر مع غرف عمليات المراكز الإدارية الخمسة، من خلال تقارير يومية بموقف عمليات تنفيذ قرارات استرداد الأراضي، طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة، وعرض الموقف أولاً بأول.

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