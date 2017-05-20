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محافظ الغربية من كنيسة مار جرجس: "عُمر ما هيكون مصيرنا زي ليبيا واليمن والعراق وسوريا"

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محافظ الغربية من كنيسة مار جرجس: "عُمر ما هيكون مصيرنا زي ليبيا واليمن والعراق وسوريا" محافظ الغربية من كنيسة مار جرجس: "عُمر ما هيكون مصيرنا زي ليبيا واليمن والعراق وسوريا"

مصراوي Masrawy

أحمد ضيف صقر محافظ الغربية

الغربية ـ مروة شاهين:

أكد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم السبت، أن المحافظة تسعى جاهدة لخدمة أسر شهداء ومصابي الحادث الإرهابي الغاشم بكنيسة مار جرجس، خلال أحد السعف، قبل أربعين يوما، لافتا إلى تواصله مع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والجهات المعنية، لتلبية احتياجاتهم وحل المشكلات التي قد تواجههم في الفترة المقبلة.

وأضاف محافظ الغربية، خلال وجوده بكنيسة مار جرجس على هامش قداس ذكرى الأربعين، اليوم السبت: "الإرهاب فزاعة لن تخيف المصريين ووحدتنا في قوتنا لرفع الوطن"، مشيرا إلى قدرة الدولة من خلال رجال الجيش والشرطة، على ردع الإرهابيين الذين يسعون إلى تفتيت الترابط الوطني بين مسلمي وأقباط الأمة.

وتابع: "مفيش حد هيقدر يفرقنا، عشان ربنا مبارك فيها، وإن شاء الله عمر ما هيكون مصيرنا زي دول ليبيا واليمن والعراق وسوريا والصومال، اللي الإرهاب توغل فيها، لكننا صامدون بموقفنا الوطني".

ووصف المحافظ حادث كنيسة مار جرجس، واستشهاد 30 شخصا، بأنه "فاجعة كبرى" لن ينساها المصريون، معلنا موافقته على تغيير اسم شارع علي مبارك، الكائن به الكنيسة، إلى اسم الشهداء تخليدا لذكراهم.

من جهته، قال الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، خلال التأبين: "شهداؤنا في السماء، والوطن لنا في الأرض للمؤاخاة والمحبة والوحدة لكل المصريين، وأنا حريص على التواصل مع القيادات السياسية والتنفيذية بالدولة لحل أي مشكلات تواجه أسر الشهداء والمصابين، وتذليل العقبات التي قد تواجههم".

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