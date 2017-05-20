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بتكلفة 6 ملايين جنيه.. تطوير العناية المركزة لمستشفيين بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

تطوير العناية المركزة لمستشفيين بالبحيرة (1)تطوير العناية المركزة لمستشفيين بالبحيرة (1)

تطوير العناية المركزة لمستشفيين بالبحيرة (2)تطوير العناية المركزة لمستشفيين بالبحيرة (2)

تطوير العناية المركزة لمستشفيين بالبحيرة (3)تطوير العناية المركزة لمستشفيين بالبحيرة (3)

تطوير العناية المركزة لمستشفيين بالبحيرة (4)تطوير العناية المركزة لمستشفيين بالبحيرة (4)

تطوير العناية المركزة لمستشفيين بالبحيرة (5)تطوير العناية المركزة لمستشفيين بالبحيرة (5)

تطوير العناية المركزة لمستشفيين بالبحيرة (6)تطوير العناية المركزة لمستشفيين بالبحيرة (6)

البحيرة - أحمد نصرة :

انتهت مديرية صحة البحيرة، من تطوير البنية الأساسية بقسم العناية المركزة بمستشفى إدكو المركزي وتجهيزها بقوة 10 أسرة عناية مركزة، و10 أجهزة مونيتور، و3 أجهزة تنفس صناعي، بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه "مبان ومنشآت".

كما جرى الانتهاء من أعمال تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الرحمانية المركزي، وإنشاء وحدة عناية مركزة جديدة للأطفال بتكلفة إجمالية مليون جنيه، وذلك بمشاركة المجتمع المدني.

من جانبه، أشار الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى بدء التشغيل التجريبي لتلك الأجهزة، تمهيدًا لافتتاحها الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنها تعدّ إضافة لخدمات الرعاية الحرجة والعاجلة بمستشفى إدكو، وأن إجمالي عدد أسرّة العناية المركزة على مستوى المحافظة بلغ 164 سريرًا وعدد 90 جهاز تنفس صناعي.

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