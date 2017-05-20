بالصور.. لا شكاوى في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية بالسويس

السويس حسام الدين أحمد:

أدى 5608 طلاب بالدبلومات الفنية نظام ثلاث وخمس سنوات في السويس، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، في أول أيام امتحانات الشهادة الفنية، أمام 19 لجنة امتحانية.

ونقلت سيارات الشرطة في السويس أسئلة وإجابة الامتحانات من مراكز الحفظ إلى اللجان.

ولم تسجل غرفة العمليات أي شكاوى من الامتحان، فيما تابع اللواء أحمد حامد محافظ السويس، اللجان في عدد من المدارس، وزار مدارس السويس الثانوية الصناعية بنات، والتجارة المتقدمة والسويس الفندقية.