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الداخلية: ضبط 259 من قائدي المركبات لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة

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الداخلية: ضبط 259 من قائدي المركبات لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة الداخلية: ضبط 259 من قائدي المركبات لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة

مصراوي Masrawy

ضبط 259 من قائدي المركبات

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

‏‫تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط 259 من قائدي المركبات لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة خلال الفترة من 8 إلى 14 مايو الجاري.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم السبت، إنه في ضوء اضطلاع كافة قطاعات الوزارة المختصة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط المروري ووضع استراتيجيات السلامة المرورية وتقليل الحوادث على الطرق حفاظًا على حياة المواطنين.

وأضاف البيان، أن الإدارة العامة للمرور، قامت بحملة مُكبرة استهدفت الكشف عن قائدي المركبات ممن يتولون القيادة تحت تأثير المواد المخدرة على مستوى الجمهورية، باستخدام الكواشف الاستدلالية خلال الفترة من 8 إلى 14 مايو الجاري، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 295 حالة إيجابية من إجمالي 3267 حالة تم إخضاعها للفحص.

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