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ابنته تحرجه وهذه رسالته لسما المصري.. لقطات من لقاء تامر أمين و«فاهيتا»

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ابنته تحرجه وهذه رسالته لسما المصري.. لقطات من لقاء تامر أمين و«فاهيتا» ابنته تحرجه وهذه رسالته لسما المصري.. لقطات من لقاء تامر أمين و«فاهيتا»

التحرير

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عرف بمشاكسته ومعالجة أزمات واقع مجتمعنا فى سخرية لاذعة بدءًا من ظهوره فى برنامج "البيت بيتك" حتى انتقاله للعديد من القنوات الخاصة، فما يلبث أن ينهى صراعًا مع الراقصة التى تنوى تقديم برنامج دينى يدخل فى صراع آخر مع ذلك الشيخ الأزهرى بسبب فتاويه أو ذلك المخرج بسبب مشاهد أفلامه، إنه الإعلامى تامر أمين الذى حل ضيفًا على برنامج "أبلة فاهيتا" على شاشة CBC، وأدلى بالعديد من التصريحات التى نرصدها فى السطور التالية..

1- قال أمين إنه خريج كلية ألسن قسم إنجليزى وإسبانى عام 1996 ومن مواليد 1974 وينتمى لبرج العذراء، مشيرًا إلى أنه في صغره كان طالبًا مثاليًّا.

2- وعن سؤاله عن الإعلاميين الذي يفضل أن يجمع بين مميزاتهم، قال: "إنه يفضل أن يكون "ميكس" بين لميس الحديدي ومنى الشاذلي"،  وأضاف: "لو مكنتش إعلامي.. كنت أحب جدًّا أكون ضابطًا أو وكيل نيابة".

3- طلبت منه الدمية الصغيرة "كارو" ابنة "فاهيتا" اختيار صفة واحدة من شخصيات عدة إعلاميين، فقال: "مفيدة شيحة هاخد منها "طبيعتها"، وحياة الدرديرى "اعتزالها"، وريهام سعيد "جرأتها على العودة"، ومفيد فوزي "حواره"، و"أبلة فاهيتا هاخد منها "الدوبلكس بتاعها".

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4- كشف أمين خلال الحلقة عن موقف لا ينساه مع والدته حينما علمت أنه اعتاد التدخين، واكتشفت ذلك الأمر عند عودته للمنزل في أحد الأيام في ساعة متأخرة واستنشاق رائحة السجائر من ملابسه.

5- علق أمين على هجومه الدائم وانتقاده لسما المصرى، قائلًا: "يا ريت هى تشيلنا من دماغها يا رب وكل واحد يشوف شغلته، لترد عليه فاهيتا  قائلة: دى زميلتك هتقدم برنامج دينى وممكن تدعى عليك وتقول حسبى الله ونعم والوكيل واحنا داخلين على الشهر الكريم".

6 - تعرض تامر لموقف كوميدي بسبب ابنته "نور"، خلال الحلقة، بعدما قالت"فاهيتا" لها: "الحمد لله أنك حلوة يانور، ومش طالعة شبه بابا"، فردت نور: "الحمد لله"، مما وضعه في موقف محرج على الهواء".

 

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