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إقبال متوسط لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة ببني سويف

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إقبال متوسط لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة ببني سويف إقبال متوسط لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة ببني سويف

كتب : محمد خلف منذ 10 دقائق

شهد اليوم الأول من بدء تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولى بجامعة بني سويف، إقبالاً متوسطاً من الطلاب، بحد أدنى 395 درجة، للشعبة العلمية، و386 درجة للشعبة الهندسية، وبحد أدنى 330 درجة للشعبة الأدبية.

وقال الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بنى سويف، إن الجامعة بدأت في استقبال طلاب وطالبات المرحلة الأولى للتنسيق للالتحاق بكليات الطب البشري والطب البيطري والصيدلة والهندسة والتعليم الصناعي والتمريض والتربية والعلوم والتجارة والآداب والحاسب الآلي والحقوق والتربية الرياضية.

وأضاف لطفي، أن الجامعة ولأول مرة تستقبل الطلبة والطلاب الجدد في ثلاث كليات، وهي الاقتصاد والعلوم السياسية طب وجراحة الفم والأسنان والعلاج الطبيعي بخلاف كليتي الدراسات المتقدمة وخدمة البيئة، كما ستلحق بها كلية الإعلام.

وأشار الدكتور أحمد عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن مكتب التنسيق سيعمل بصفة مستمرة وبدون إجازات تيسيرًا على الطلاب وذويهم في تسجيل بياناتهم إلكترونيًا أو يدويًا، عن طريق 25 موظفًا من العاملين بالكليات.

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