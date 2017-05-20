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استعدادًا للطرح الرسمي.. «نيسان ليف» الجديدة في مراحل الاختبار الأخيرة

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استعدادًا للطرح الرسمي.. «نيسان ليف» الجديدة في مراحل الاختبار الأخيرة استعدادًا للطرح الرسمي.. «نيسان ليف» الجديدة في مراحل الاختبار الأخيرة

التحرير

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أخضعت شركة "نيسان" اليابانية سيارتها الكهربية "ليف" لمراحل الاختبار الأخيرة، في إطار الاستعداد لإصدارها في الأسواق بشكل رسمي في الأسواق.

وبحسب موقع "إليكتريك"، فإن الجيل الثالث من السيارة، والتي أعلنت "نيسان" عن عزمها طرحه في الأسواق خلال الأشهر المقبلة دخل مراحله الاختبارية الأخيرة، الأمر الذي يعزز من إمكانية طرحه في أقرب محفل دولي للسيارات.

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وتخوض شركة "نيسان" صاحبة الباع الطويل في السيارات الكهربية منافسة شديدة مع العديد من الشركات، في إطار تطوير أسطولها المتواجد بالأسواق العالمية من الإصدارات الكهربية.


 

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