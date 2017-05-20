بالصور- استرداد 251 فدانًا بالمنطقة الاستثمارية والبدرشين

كتبت- ندى الخولي:​

في حملة مكبرة وتواجد أمني مكثف من قوات الشرطة والقوات المسلحة، قاد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، حملة لاسترداد الأراضي المنهوبة من أملاك الدولة بالمنطقة الاستثمارية التابعة للمحافظة والواقعة من ميدان الرماية وحتى الكيلو 28 طريق مصر/الإسكندرية الصحراوي.

وقال المحافظ، في تصريحات له، إن الحملة تمكنت من استرداد 214 فدانًا بالمنطقة الاستثمارية عليها تعديات تمثلت في فيلات وأسوار ومباني خرسانية وصادر لها قرارات إزالة تم تنفيذها بالكامل واسترداد حق الدولة وذلك بإجمالي 9 قرارات إزالة.

وأضاف الدالي- خلال الحملة التي حضرها نائبيه أسامة شمعة وعلاء الهراس، أنه تم استرداد 5 أفدنة من أراضي هيئة الإصلاح الزراعي بنطاق حي بولاق الدكرور، قام المخالفون بإقامة جراجات سيارات وأكشاك وورش عليه.

كما تم استرداد 9 أفدنة أخرى بمنشأة القناطر و23 فدانًا بالبدرشين.