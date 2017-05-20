أخبار عاجلة

8 الصبح - من الرياض الصحفي صبحي شبانة يكشف إرتفاع الإستثمارات السعودية الأمريكية لـ"680 مليار دولار" -
8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب -
قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب -
محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات -
وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القبض على متهم بالتحرش بحوزته أقراص مخدرة في الوادي الجديد

Google+ Print
القبض على متهم بالتحرش بحوزته أقراص مخدرة في الوادي الجديد القبض على متهم بالتحرش بحوزته أقراص مخدرة في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

لواء أحمد عبد الغفار مساعد وزير الداخلية لامن الوا

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ألقت مباحث الوادي الجديد، اليوم السبت، القبض على متهم بالتحرش بالسيدات بمركز الخارجة، بحوزته أقراص مخدرة.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العقيد إيهاب شمس، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، بالقبض على "ك. ط"، 20 سنة، متهم في قضايا جنسي، وبحوزته 440 قرصا مخدرا و145 جنيها وهاتف.

كشف محضر الواقعة، حيازة المتهم للمخدرات بقصد الاتجار، وهروبه من حكم بالغرامة 10 آلاف جنيه في قضية تحرش بمركز الخارجة.
حُرزت المضبوطات، وحُرر المحضر رقم 2779 جنح قسم الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القبض على متهم بالتحرش بحوزته أقراص مخدرة في الوادي الجديد

القبض على متهم بالتحرش بحوزته أقراص مخدرة في الوادي الجديد

يارجال العالم اتحدوا..ذكور يتعرضون للعنف والتحرش في دولة عربية

يارجال العالم اتحدوا..ذكور يتعرضون للعنف والتحرش في دولة عربية

"يارجال العالم اتحدوا"..ذكور يتعرضون للعنف والتحرش في دولة عربية

"يارجال العالم اتحدوا"..ذكور يتعرضون للعنف والتحرش في دولة عربية

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة"

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة"