القبض على متهم بالتحرش بحوزته أقراص مخدرة في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ألقت مباحث الوادي الجديد، اليوم السبت، القبض على متهم بالتحرش بالسيدات بمركز الخارجة، بحوزته أقراص مخدرة.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العقيد إيهاب شمس، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، بالقبض على "ك. ط"، 20 سنة، متهم في قضايا تحرش جنسي، وبحوزته 440 قرصا مخدرا و145 جنيها وهاتف.

كشف محضر الواقعة، حيازة المتهم للمخدرات بقصد الاتجار، وهروبه من حكم بالغرامة 10 آلاف جنيه في قضية تحرش بمركز الخارجة.

حُرزت المضبوطات، وحُرر المحضر رقم 2779 جنح قسم الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.