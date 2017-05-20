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وزير السياحة منتقدًا الخدمات بالإسكندرية: "عروس البحر الأبيض" انطفأت

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مصراوي Masrawy

وزير السياحة منتقدًا الخدمات بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد أحمد:

انتقد يحيى راشد، وزير السياحة، ضعف جودة الخدمات الموجودة بمحافظة الإسكندرية، قائلا: "علينا قبل متابعة حركات الطيران السياحي وانتظار عودته مرة أخرى، أن نهتم بتمهيد الطرق في المحافظة، لأن الطرق في الإسكندرية غير ممهدة تمامًا، ومنذ وصولي لمطار برج العرب خرجت الشارع لقيت كل الطرق مكسرة وغير ممهدة".

جاء ذلك في كلمته، خلال لقائه أعضاء الغرفة التجارية الفرنسية بالإسكندرية، اليوم السبت، للحديث عن مشكلات السياحة في المحافظة، وطرق حلها، لإعادة المدينة الساحلية إلى مكانتها، بحضور عدد من العاملين بقطاع السياحة ورجال الأعمال ومثلي لجنة السياحة في مجلس النواب.

وأضاف "راشد"، أن محافظة الإسكندرية لم تعد كما كانت في سابق عهدها، وتحولت من أفضل مدينة سياحية في حوض البحر المتوسط إلى النقيض، متابعًا: "عشت في فرنسا 20 سنة، وعدت من سفري وجدت عروس البحر المتوسط انطفأت".

ولفت وزير السياحة إلى أن أهم أثر اختفى بالمحافظة، هو ضياع رغبة أهل الإسكندرية أنفسهم في تطوير مجال السياحة، واتجاه العاملين لمهن أخرى، مشيرًا إلى أننا لو رأينا صورة للإسكندرية في فترة الستينات وقارناها بالدول الأوروبية المقابلة، سنرى أن عروس البحر الأبيض المتوسط أجمل منها جميعًا، ولكن مستوى الخدمات بها انحدر.

وزير السياحة منتقدًا الخدمات بالإسكندرية (2)

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