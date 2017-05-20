السيطرة على حريق داخل لجنة امتحان الدبلومات الفنية ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم السبت، على حريق نشب بمدرسة إهناسيا الفنية للصناعية الميكانيكية، أثناء أداء طلاب الدبلومات الفنية بالمدرسة لامتحانات نهاية العام.

وتلقى اللواء عادل التونسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مدرسة إهناسيا الفنية للصناعات الميكانيكية، والذي أمر بسرعة الانتقال وإخماد النيران.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ببني سويف، برئاسة العقيد وائل زكي، على رأس 4 سيارات إطفاء لموقع البلاغ، وأخمدت النيران قبل امتدادها لفصول المدرسة، حيث تبين ان النيران نشبت بمخزن مخلفات مقاعد التلاميذ، في أحد أركان المدرسة.

من جانبه، قال ثروت عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، في تصريحات صحفية: "إن النيران شبت في مجموعة من مخلفات الأخشاب الخاصة بالمقاعد القديمة، والمخزنة بين سور المدرسة والمبنى، لافتًا إلى أنه جرى إخماد الحريق بمعرفة عمال المدرسة وقوات الحماية المدنية".

وأَضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الحريق لم ينتج عنه أي خسائر أو إصابات بشرية، ولم يؤثر على سير العملية الامتحانية.