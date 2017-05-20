مصلحة السجون: نقل 298 سجينًا بالقرب من محال إقامة ذويهم مراعاة للبعد الإنساني

كتب- علاء عمران:

وافق قطاع مصلحة السجون على نقل 298 من نزلاء السجون بالقرب من محال إقامة ذويهم مراعاةً للبُعد الإنساني والاجتماعي.

وبلغ عدد الذين تم الموافقة على نقلهم - خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 15 مايو الجاري - ألفا و39 نزيلا .

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة - في أحد محاورها - إلى تحقيق كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، ووفقاً للمنهج الحديث لأسلوب الفلسفة العقابية الحديثة في الاهتمام بكافة نزلاء السجون وأسرهم، والوقوف المباشر على كافة المشكلات التي تواجههم، وتأكيداً على مراعاة حقوق الإنسان وحل مشاكل النزلاء وذويهم.