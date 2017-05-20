إحالة 4 متهمين للمفتي بتهمة قتل جارهم بسبب خلافات الجيرة

كتب – محمود السعيد:

قضت جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، إحالة 4 متهمين "غيابيًا" إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم بتهمة قتل شاب بسبب خلافات الجيرة بمنطقة المطرية، وحددت جلسة 14 يونيو القادم للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار، وسكرتارية محمد أبو العلا ومحمد سليمان.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين "كريم.س"، عامل رخام، و"أيمن.ا" و"ع،صبحي"، و"احمد.ع"، قتلوا المجني عليه "أشرف.ع"، بأن أطلق المتهم الثاني عيارا ناريا باتجاهه من سلاح ناري، والذي تسبب في مقتله مباشرة.

وأسندت النيابة للمتهمين قيامهم بالشروع في قتل المجني عليه "شوقي.ع" بإطلاق عيار ناري باتجاهه، لكن خابت جريمتهم بنقله للعلاج بالمستشفى.