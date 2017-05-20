22 أغسطس.. سماع مرافعة دفاع المتهم بقتل شاب داخل "كافيه كيف" بمصر الجديدة

كتب – صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهم بقتل محمود بيومي داخل "كافيه كييف" بمصر الجديدة، لجلسة 22 أغسطس، لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت نيابة شرق القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة أمرت، بإحالة المتهم عمرو مصطفى حسين وشهرته فزاع، 30 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل المجني عليه محمود بيومي، 24 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، عمدًا بالتعدي عليه بآلة حادة أودت بحياته داخل كافيه "كييف" بمصر الجديدة للخلاف على ثمن المشروبات.