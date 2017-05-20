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بالصور .. تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في "فض اعتصام رابعة" لـ 30 مايو

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (1)تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (1)

تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (2)تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (2)

تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (3)تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (3)

تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (4)تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (4)

تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (5)تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (5)

تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (6)تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (6)

تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (7)تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (7)

تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (8)تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (8)

تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (9)تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (9)

تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (10)تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (10)

تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (11)تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (11)

تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (12)تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (12)

تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (13)تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (13)

تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (14)تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (14)

تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (15)تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (15)

تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (16)تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (16)

تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (17)تأجيل محاكمة بديع و737 متهمًا في فض اعتصام رابعة (17)

كتب- عمرو علي:
تصوير- فريد قطب:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية"، لـ 30 مايو الجاري
وجاء قرار التأجيل لضم تقارير اللجنة الفنية المكلفة بفض الأحراز.
كما أمرت المحكمة النيابة العامة بالتحقيق في ما أثاره بعض المتهمين بجلسة اليوم عن وجود حالات تعذيب داخل السجون، وكما أمرت النيابة العامة بالمرور على السجون وإبلاغ المحكمة بتقريرها، ومخاطبة الامن المركزي بتقديم ما لديه من فيديوهات حول الأحداث.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحي الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

وفى بداية الجلسة قدمت النيابة العامة خطابات طالبها الدفاع في الجلسات الماضية من رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة.

والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، "أسامة" نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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