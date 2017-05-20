أخبار عاجلة

8 الصبح - من الرياض الصحفي صبحي شبانة يكشف إرتفاع الإستثمارات السعودية الأمريكية لـ"680 مليار دولار" -
8 الصبح - أهم وابرز المانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تقرير يرصد العلاقة المصرية الأمريكية .. تاريخ من الشد والجذب -
8 الصبح - الصحفي هاني بدر الدين يوضح ما هو المنتظر من القمة التى سوف تنعقد بين ترامب والسيسى -
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان -
مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان -
زامبيا تتغلب على البرتغال في مونديال الشباب -
قمة مصرية أمريكية بالرياض بين السيسي وترامب -
محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات -
وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الجيش الكونغولي يقتل 47 متمرداً وسط البلاد

Google+ Print
الجيش الكونغولي يقتل 47 متمرداً وسط البلاد الجيش الكونغولي يقتل 47 متمرداً وسط البلاد

مصراوي Masrawy

الجيش الكونغولي

جوما (الكونغو) - (د ب أ):

قتل الجيش الكونغولي 47 مسلحاً بإقليم كاساي وسط البلاد، طبقا لما قاله زعيم مدني محلي اليوم السبت، في الوقت الذي احتدم فيه القتال بين الجنود وجماعة "كاموينا نسابو" المتمردة.

وأضاف كايتولا كابولا، أحد الزعماء ببلدة كازومبا، أن الاشتباكات اندلعت أمس الأول الخميس، مشيراً إلى أن مدنيا قتل جراء ذلك.

وأكد مسؤول بارز في بلدة كازومبا القتال، لكن لم يكشف عن حصيلة القتلى، حيث أن القتال مستمر.

وكانت الشرطة قد قتلت زعيم جماعة "كاموينا نسابو" في أغسطس 2016 ومنذ ذلك الحين، اندلعت أعمال العنف في منطقة كاساي.

وفر حوالي 3ر1 مليون شخص من المنطقة المضطربة إلى أجزاء أخرى من الكونغو، ويُعتقد أن انجولا المجاورة تستضيف 20 ألف لاجئي، طبقا لارقام الامم المتحدة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان

مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان

مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان

مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان

بالصور- "هلا" الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها

بالصور- "هلا" الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها

رهينات بوكو حرام يلتقين بعائلاتهن

رهينات بوكو حرام يلتقين بعائلاتهن