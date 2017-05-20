الجيش الكونغولي يقتل 47 متمرداً وسط البلاد

جوما (الكونغو) - (د ب أ):

قتل الجيش الكونغولي 47 مسلحاً بإقليم كاساي وسط البلاد، طبقا لما قاله زعيم مدني محلي اليوم السبت، في الوقت الذي احتدم فيه القتال بين الجنود وجماعة "كاموينا نسابو" المتمردة.

وأضاف كايتولا كابولا، أحد الزعماء ببلدة كازومبا، أن الاشتباكات اندلعت أمس الأول الخميس، مشيراً إلى أن مدنيا قتل جراء ذلك.

وأكد مسؤول بارز في بلدة كازومبا القتال، لكن لم يكشف عن حصيلة القتلى، حيث أن القتال مستمر.

وكانت الشرطة قد قتلت زعيم جماعة "كاموينا نسابو" في أغسطس 2016 ومنذ ذلك الحين، اندلعت أعمال العنف في منطقة كاساي.

وفر حوالي 3ر1 مليون شخص من المنطقة المضطربة إلى أجزاء أخرى من الكونغو، ويُعتقد أن انجولا المجاورة تستضيف 20 ألف لاجئي، طبقا لارقام الامم المتحدة.