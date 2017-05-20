الجيش السوري يقصف تجمعات داعش في دير الزور

القاهرة - (مصراوي)

وجه سلاح الجو في الجيش السوري، ضربات مكثفة على تجمعات لتنظيم "داعش" المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط دير الزور من الجهة الجنوبية، بحسب وكالة "سانا".

ونفذ الطيران الحربي السوري نفذ سلسلة من الغارات الجوية على ما تبقى من المناطق التي تسلل إليها إرهابيو تنظيم "داعش" مؤخرًا في منطقة المقابر ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم.

وأسفرت عمليات الجيش العربي السوري أمس ضد مقرات ومحاور تحرك تنظيم "داعش" الإرهابي في محيط المقابر ومحيط الفوج 137 عن مقتل 14 إرهابيًا للتنظيم التكفيري وتدمير مربض هاون وعربة مركب عليها رشاش.