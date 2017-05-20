كوريا الجنوبية تقسو على غينيا في مونديال الشباب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

لحق المنتخب الكوري الجنوبي بنظيره الإنجليزي في صدارة المجموعة الأولى في كأس العالم للشباب، الذي يستضيفه على ملعبه، وذلك عقب اكتساحه منتخب غينيا بثلاثية نظيفة في مستهل مشوارهم بالبطولة.

وافتتحت كوريا الجنوبية التسجيل في الدقيقة 36 عن طريق لي سيونج، ومن ثم عزز مين هيوك ليم الهدف الثانى في الدقيقة 76 قبل أن يختتم سيونج هو بايك الثلاثية في الدقيقة 81.

شاهد أيضا

وتتصدر كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 3 نقاط رفقة المنتخب الإنجليزي الذي فاز في وقت لاحق من هذا اليوم على الأرجنتين بثلاثية نظيفة أيضًا.