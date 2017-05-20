زيدان: الليجا أصعب من دوري الأبطال.. وسنذهب إلى مالاجا للفوز فقط

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قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إن الدوري الإسباني "الليجا" ودوري الأبطال كلاهما بطولتان مُعقدتان، ولكن الليجا أصعب لأن الجميع يرغب بالحصول على المركز الأول، وذلك حسبما أفاد اليوم السبت، بالمؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة مالاجا، المقامة غدًا بملعب لا روزاليدا، ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 90 نقطة، بينما ياتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 87 نقطة بقيادة مديره الفني لويس إنريكي، ويحتاج الفريق الملكي لنقطة وحيدة على أقل تقدير للفوز بالليجا رسميًا، أو الفوز بأي نتيجة أمام مالاجا.

وأضاف زيدان "نعرف أننا نعتمد على أنفسنا للفوز بالليجا، ولذلك أنا أكثر اهتمامًا بما سنفعله، وهذا الأمر مُهم، نحن في حالة بدنية جيدة ونعلم أنها آخر مباراة لذلك سنبذل قصارى جهدنا للفوز بها، أنا لا أركز على المنافس أو على أي شخص، لكن ستكون مباراة صعبة ضد فريق لديه سلسلة انتصارات في الآونة الأخيرة ".

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وأردف المدير الفني لريال مدريد "نعرف صعوبة الفوز بالليجا، هي مهمة صعبة وليس من السهل أن تُطهر رغبة بالفوز كل أسبوع أو كل ثلاثة أيام، اللاعبين قدموا جولة بعد أخرى أداء هائل ونحن نستحق كل شيء قياسًا على ما نقوم، علينا أن ننتهي من الماضي والأكيد هو أن آخر مباراة ستكون الأصعب، واجهنا صعوبات ضد اشبيلية وسلتا فيجو ولكن بالتركيز نجحنا بالفوز، هدفنا هو تقديم 100% وسنذهب إلى مالاجا من أجل الفوز فقط".

وأضاف "الكثير من الفرق تستحق الفوز بالليجا، سنرى بعد مباراة الغد إذا كنا نستحق ذلك، نعمل بشكل جيد للغاية لنتصدر الليجا كما أننا في نهائي دوري الأبطال، كل شيء ذهب على ما يرام ولكننا لم نفُز بشيء حتى الآن، وغدًا سيُسافر الفريق بأكمله".

وتابع المدير الفني لريال مدريد قائلآ "من الواضح أنني كنت أود الفوز بالليجا قبل الموسم، الفوز باللقب أمر صعب وهذا هو السبب الذي يجعل منه أمر جميل، تتبقى لنا مباراة وسوف نُقدم أقصى ما لدينا حتى اللحظة الاخيرة، نحن جميعًا متحمسون ولن نخفض أسلحتنا حتى اللحظة الاخيرة".