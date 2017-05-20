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فيديو| نائب طهطا يفتح النار على محافظ سوهاج.. ويؤكد: «إحنا سبب الغلاء»

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فيديو| نائب طهطا يفتح النار على محافظ سوهاج.. ويؤكد: «إحنا سبب الغلاء» فيديو| نائب طهطا يفتح النار على محافظ سوهاج.. ويؤكد: «إحنا سبب الغلاء»

التحرير

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تقدم العمدة أحمد هريدي، عضو مجلس النواب عن مركز طهطا بمحافظة سوهاج، بمذكرة لوزير التنمية المحلية، يطالبه بإقالة المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم؛ متهما إياه بعدم التعاون، والتمييز بين النواب، وفشله في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، وإزالته أكشاك تجارية مرخصة، والإهمال في الرقابة على الأسواق. 

"التحرير" التقت النائب أحمد هريدي في منزله، الذي أكد أن خلافة مع المحافظ ليس لمصلحة شخصية، إنما حرصا على أهالي الدائرة في الارتقاء بعدد من الخدمات، لافتا بأنه سيكف عن مفاجأة قريبا حول تلك الأزمة.
 
وقال "هريد"، إن تعمل على قدم وساق، مشددا على أن المشروعات التي افتتحها الرئيس بالمحافظة خير دليل، خاصة الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة، "بداية العام الجديد سنجني مجهودات الحكومة".  
 
"لا يستطيع أحد أن ينكر حالة الغلاء"، أوضح النائب البرلماني أن جمهور المستهلكين يتحملون جانبا من المسؤولية "إحنا كشعب ومواطنين نتفنن في غلاء الأسعار"، متساءلا "ما ذنب الحكومة؟"، متهما إياها بالتقصير فيما يتعلق بالرقابة.

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وعن سلبيات بعض الوزارات، شدد عضو مجلس النواب عن مركز طهطا، أن كافة النواب يعملون من أجل الشعب، مطالبا الجميع بـ"الصبر"، مشيرا إلى أن الأمور ستعود إلى نصابها الصحيحة قريبا "الفرج قريب".

وأوضح النائب أحمد هريدي، أنه نجح في تخصيص أراضي عديدة بقرى المركز؛ لإنشاء مشروعات للمواطنين، وتغطية بعض الترع، وتغيير محول الكهرباء الذي كان يتسبب في الانقطاع المتكرر للكهرباء، إضافة إلى  تخصيص مبالغ مالية لدعم مراكز الشباب ورصف للطرق وإنشاء كباري فرعية، ومكتب بريد بقرية الصوالح، وتخصيص 70 فدانا لإنشاء مجمع الأثاث بالمنطقة الصناعية.

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التحرير

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